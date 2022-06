Adani: “Ronaldo alla Roma sarebbe l’uomo giusto nel posto giusto. E con Mou…”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex calciatore ed ora commentatore Daniele Adani ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo possibile approdo alla Roma. Ecco le sue parole:

Lele, Ronaldo alla Roma: sì o no?

«Secondo me è una bella idea perché il calcio è speciale se in un progetto convivono il sogno e la realtà: Ronaldo è entrambe le cose. E poi Roma è una città fantastica che si fa trasportare: l’ambiente è caldissimo, vive di picchi di entusiasmo. Ronaldo è una certezza: ha 37 anni, ma biologicamente molti di meno. E la sua professionalità è nota: immaginiamo quante cose potrebbero imparare i ragazzi della Roma guardando Ronaldo in allenamento».

Come sarebbe la convivenza con Abraham?

«Bisognerebbe lavorarci su, ma vedo più aspetti positivi, soprattutto per l’inglese. Ronaldo potrebbe insegnargli tanto nei movimenti, negli smarcamenti, nel dialogo in spazi stretti. Nell’ultima stagione la Roma si è espressa bene in prevalenza negli spazi ampi, con Ronaldo qualcosa cambierebbe e ci sarebbe un’opzione in più. Abraham non è Benzema, ma può migliorare molto se messo accanto a Ronaldo».

Cristiano riuscirebbe a rapportarsi bene con Mourinho nonostante i problemi del passato?

«Credo che Ronaldo farebbe bene a Mourinho e viceversa. In questa fase della loro carriera una collaborazione sarebbe preziosa per entrambi. In fondo sono due totem che si incontrano: metterebbero da parte i rancori».

Ti stupirebbe che Ronaldo accettasse di giocare l’Europa League e non l’amata Champions?

«Si potrebbe parlare di realismo: nel caso, Cristiano punterebbe non su una competizione, ma su un ambiente dove vivere con l’adrenalina a mille. E Roma sarebbe il posto giusto al momento giusto».

Fonte: Gazzetta dello Sport