Calciomercato Roma, dalla Spagna: Lenglet lascia il Barcellona, in corsa giallorossi e Tottenham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Clement Lenglet in uscita dal Barcellona. Il difensore centrale francese di piede mancino, il profilo richiesto da Mourinho per la Roma, è finito nel mirino dei giallorossi.

Lo riferisce il giornalista spagnolo Ruben Uria. Oltre ai giallorossi, l’altro club interessato fortemente a Lenglet è il Tottenham.

La Roma chiede la cessione del giocatore, mentre il Tottenham sarebbe interessato a un acquisto con diritto di riacquisto.

Lenglet, 27 anni, è un difensore centrale forte fisicamente, bravo nel gioco aereo, ma anche piuttosto rapido. La sua valutazione è scesa a 15 milioni di euro dopo essere stato acquistato dal Siviglia per 35 milioni di euro.