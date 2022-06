Calciomercato Roma, offerta dell’Hertha Berlino per Diawara: Tiago Pinto chiede l’obbligo di riscatto

AS ROMA NEWS – La Roma ha ricevuto un’offerta ufficiale per Amadou Diawara, da tempo ai margini del progetto. Lo riferisce in questi minuti Filippo Biafora de Il Tempo.

Sul centrocampista guineano c’è il forte l’interesse dell’Hertha Berlino, che ha offerto alla società giallorossa un prestito oneroso da 500.000 euro con diritto di riscatto.

La Roma, però, vorrebbe monetizzare cedendolo in prestito con obbligo di riscatto oppure a titolo definitivo. Trattativa avviata.