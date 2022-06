Suggestione CR7, i giornali si dividono. Il Tempo: “Allucinazione collettiva”, La Repubblica: “La Roma ci sta pensando”

AS ROMA NEWS – Nelle ultime ore a Roma non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo sarebbe in arrivo nella Capitale per vestire la maglia giallorossa. Una bomba di mercato che appare del tutto inverosimile ma che circola ormai da settimane, e che in questi minuti sta stranamente riprendendo quota.

La notizia arriverebbe però, sostengono una parte dei quotidiani oggi in edicola, da fonti improbabili: al centro di queste voci incontrollabili ci sarebbe un audio che ha preso a circolare su social e cellulari nel quale si annuncia l’imminente arrivo di CR7 a Roma per il prossimo 29 giugno, con tanto di atterraggio in elicottero a Trigoria e una presentazione in grande stile all’Olimpico. Per Il Tempo si tratterebbe di una vera e propria “allucinazione collettiva”.

Ma non tutti i giornali sembrano essere così scettici sulla possibilità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma. Per La Repubblica (G. Cardone – M. Pinci) questi rumors non girano solo sui social ma sono sostenuti da accreditati operatori di calciomercato. Addetti ai lavori, dunque. Non semplici chiacchiere da bar.

Ronaldo, scrive La Repubblica, è stato offerto alle grandi: al Bayern, al Chelsea, all’Inter. Ma a 37 anni, nessuno sembra disposto a puntare su Ronaldo, soprattutto a quelle cifre. La Roma invece ci sta pensando. Dopotutto i Friedkin sono quelli che un anno fa spiazzarono il mondo prendendosi Mourinho. E poi il legame tra il gm Tiago Pinto e l’agente di Cristaino, Jorge Mendes, che rappresenta pure José, è ottimo.

Ma perché l’idea possa diventare anche solo una suggestione, dovrebbero verificarsi una serie di circostanze. Ronaldo dovrebbe accettare di non giocare la Champions. Lo United dovrebbe pagare il 75% dello stipendio. E dovrebbe partire Zaniolo. Perché Ronaldo sarebbe la cura contro il dolore per l’addio della stellina, contesa tra Juventus e Milan.

