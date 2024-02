Addio a Alberto Mandolesi: la storica voce dell’etere romano muore a 76 anni. La Roma: “Sarai sempre nei nostri cuori”

AS ROMA NEWS – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo romano: è morto Alberto Mandolesi all’età di 76 anni, storica voce giallorossa.

Nel 1975 con l’apertura della prima radio privata romana, Radio Roma, iniziò a raccontare in diretta le partite della Roma con indimenticabili radiocronache, come in occasione dell’esordio in Serie A del giovanissimo Francesco Totti.

Malato da tempo, continuava a intervenire sulle vicende giallorosse sulla sua pagina Facebook. Poche ore prima di spegnersi aveva ringraziato i tifosi per uno striscione esposto durante Roma-Inter (“Forza Alberto, raccontaci un altro gol“). “Mi ha fatto molto piacere”, aveva commentato.

“Voce di indimenticabili emozioni giallorosse, sarai sempre nei nostri cuori”, lo ha ricordato sui social l’As Roma, stringendosi al dolore dei suoi familiari. Tra i primi a scrivere un ricordo Bruno Conti: “Mai dimenticherò la tua voce e il tuo sorriso. Buon viaggio Alberto…”, seguono gli emoticon delle mani che pregano e una serie di cuori gialli e rossi.