Serie A: Belotti-gol, la Fiorentina travolge il Frosinone e si porta a meno uno dalla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria larga della Fiorentina nel match delle 12:30 di questa domenica 11 febbraio: travolto il Frosinone, prossimo avversario della Roma in campionato, per 5 a 1.

Ad aprire le marcature è stato l’ex attaccante giallorosso Andrea Belotti, a segno su assist di Ikonè dopo 17 minuti di match con una spaccata in area piccola. Poi è lo stesso Ikonè, scatenato, a realizzare la rete del raddoppio.

I viola si galvanizzano e trovano anche i gol di Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Barak. Per i ciociari inutile il gol di Mazzitelli. La Fiorentina sale a 37 punti, a meno uno dalla Roma, ma con una partita da recuperare.

Giallorossi.net – T. De Cortis