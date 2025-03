Addio a Bruno Pizzul, voce storica del giornalismo sportivo e della Nazionale

ALTRE NOTIZIE – Si è spento all’ospedale di Gorizia Bruno Pizzul, una delle voci più iconiche del giornalismo sportivo italiano. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Nato a Udine l’8 marzo 1938, Pizzul ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1969, esordendo come telecronista l’anno successivo con Juventus-Bologna di Coppa Italia.

Dal Mondiale del 1986 è diventato la voce ufficiale delle partite della Nazionale, raccontando le emozioni degli Azzurri in cinque edizioni della Coppa del Mondo e quattro degli Europei. Il suo ultimo commento risale all’agosto 2002, con Italia-Slovenia (0-1), segnando la fine di un’epoca per il calcio italiano in televisione.