AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 13:00 – SANCET IN GRUPPO, PUO FARCELA PER LA ROMA – Oihan Sancet, capocannoniere dell’Athletic Club, sta cercando di recuperare da un infortunio che lo ha messo a rischio per l’andata degli ottavi di Europa League contro la Roma. Come riferiscono dalla Spagna, però, in mattinata il trequartista classe 2000 si è allenato con il gruppo facendo così salire le possibilità di mettersi a disposizione per la gara dell’Olimpico.(elcorreo.com)

Ore 11:20 – ROMA-ATHELTIC, ARBITRA SCHARER – Sarà lo svizzero Sandro Schärer a dirigere l’andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Athletic Club. Classe 1988, sarà affiancato dagli assistenti De Almeida ed Erni, con Tschudi come quarto uomo e San al VAR.

Ore 11:00 – CELIK, ESCLUSE LESIONI MUSCOLARI – Gli esami svolti da Zeki Celik hanno escluso lesioni muscolari: il terzino turco potrebbe farcela per Roma-Athletic Bilbao di giovedì sera.

Ore 9:30 – IL NOTTINGHAM FOREST SU FRATTESI – Il Nottingham Forest dell’ex ad Lina Souloukou, vicino alla qualificazione alla prossima Champions League, sta seriamente pensando a Davide Frattesi: il club è pronto ad accelerare già nelle prossime settimane, con l’Inter disposta ad abbassare le sue pretese a 35 milioni. Il centrocampista era stato accostato anche alla Roma. (Tuttosport)

Ore 9:10 – ROMA-CAGLIARI, L’ORARIO NON CAMBIA – La Questura per il momento non cambia idea: Roma-Cagliari alle 15 e la Maratona di Roma prevista per la stessa giornata sono due eventi che possono coesistere. Gli orari restano quelli previsti. (Il Romanista)

Ore 8:30 – HUMMELS PIU’ VICINO ALL’ADDIO – Dopo il post ironico di ieri, Mats Hummels sembra destinato a salutare la Roma a fine stagione: il tedesco non dovrebbe rinnovare con i giallorosso e lasciare la capitale a scadenza di contratto. (Il Messaggero)

