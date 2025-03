Ferrero a sorpresa in radio: “Romanisti, non me ne volete: forza Lazio, evviva Lotito!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – L’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che in passato non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, si è reso protagonista di un particolare siparietto negli studi dell’emittente radiofonica “Radio Laziale” affermando: “La cosa più bella dell’Italia è l’aquilotto contro il lupo. L’aquila mozzica“.

Successivamente ha poi parlato del suo rapporto con i tifosi: “A me vogliono bene sia i romanisti che i laziali, però certi romanisti si arrabbiano e mi dicono che sono un romanista pentito. Ognuno nasce e cresce in base al modello che ha, il fratello, il padre, lo zio…”. E infine ha esclamato inaspettatamente: “Forza Lazio, romanisti non me ne volete!“. Inoltre prima di lasciare lo studio non è mancato l’ultimo commento: “Evviva Lotito!”.

In passato Ferrero aveva espresso anche l’intenzione di rilevare il club giallorosso e di recente aveva manifestato il suo desiderio di collaborare con i Friedkin. Qui sotto il video delle parole dell’ex presidente della Samp alla radio.

