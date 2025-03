ULTIME DA TRIGORIA – Celik out dall’allenamento odierno. Duello Dovbyk-Shomurodov in partitella (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Niente di grave per Zeki Celik: gli esami di oggi hanno scongiurato il pericolo di una lesione muscolare, ma questa mattina il turco non era in gruppo nell’allenamento a Trigoria. Ranieri punta a riaverlo per la rifinitura di domani in modo da convocarlo per la partita contro l’Athletic Club di giovedì sera.

Per quanto riguarda la seduta odierna, tutti a disposizione del tecnico ad eccezione del terzino ex Lille. Perfettamente recuperati Saelemaekers e Dovbyk dopo i piccoli problemi dei giorni scorsi che gli hanno impedito di giocare titolare contro il Como. Ok anche Hummels che ha vinto la partitella in famiglia insieme, tra gli altri, a Konè, Pellegrini, Baldanzi e Gourna-Douath.

Domani la rifinitura alle 11, poi alle 13 la conferenza stampa di Ranieri insieme ad Angelino. Qui sotto il video pubblicato dalla Roma sui canali social con alcune immagini dell’allenamento odierno fatto di parte atletica, partitella con conclusioni in porta di testa (dove si sono messi in mostra Dovbyk e Shomurodov) e sfida finale in famiglia.