Addio a Franco Baresi: il Milan piange la sua leggenda, aveva 66 anni

Il calcio italiano perde una delle sue icone più grandi. Franco Baresi è scomparso all’età di 66 anni, al termine di una lunga battaglia contro una grave malattia. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano progressivamente peggiorate dopo l’intervento chirurgico al polmone e le successive cure.

Ad annunciare la scomparsa è stato il Milan con un commovente messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali: “La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club”.

Baresi è stato il simbolo di un’epoca irripetibile del club rossonero. Capitano del Milan più vincente di sempre, ha disputato 719 partite con un’unica maglia, conquistando sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe Italiane, diventando uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Dal 2020 ricopriva il ruolo di vicepresidente onorario del club, continuando a rappresentare un punto di riferimento per tutto l’ambiente milanista.

Con la sua eleganza, la sua leadership e il suo senso di appartenenza ha segnato intere generazioni di tifosi, incarnando come pochi altri i valori del Milan. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme non soltanto nel mondo rossonero, ma in tutto il calcio italiano e internazionale.