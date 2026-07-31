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CALCIOMERCATO | La Roma mette la freccia: tutto su Read, il Feyenoord prova a resistere

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La Roma accelera per Givairo Read e prova a regalare a Gian Piero Gasperini il nuovo padrone della fascia destra. Dopo aver individuato nel talento del Feyenoord il sostituto ideale di Zeki Celik, il club giallorosso ha deciso di affondare il colpo, presentando un’offerta da 25 milioni di euro per convincere il club olandese. L’altro nome forte per la destra, Ivan Fresneda, era il piano B di D’Amico, che ora tenta l’all in su Read, il suo vero e grande obiettivo per quel ruolo.

La proposta romanista supera quella recapitata nei giorni scorsi dal Nottingham Forest, fermatasi a 19 milioni più 2 di bonus, ma non è ancora sufficiente per il Feyenoord, che continua a valutare il classe 2006 circa 30 milioni di euro. A Rotterdam, inoltre, c’è ancora la speranza di trattenere il giocatore almeno per un’altra stagione, nella convinzione che il suo valore possa crescere ulteriormente.

Dal canto suo, Read ha già aperto al trasferimento. L’esterno olandese vuole compiere il salto di qualità e avrebbe già manifestato la volontà di lasciare il Feyenoord. Per convincerlo, però, servirà anche un importante sforzo economico: con il Nottingham Forest era stato infatti raggiunto un accordo di massima per un contratto quinquennale da circa 4 milioni di euro a stagione, cifra alla quale anche la Roma dovrà avvicinarsi.

Il Feyenoord, tuttavia, non si arrende. Il nuovo tecnico Giovanni van Bronckhorst considera Read uno dei pilastri del futuro e starebbe addirittura pensando di affidargli la fascia di capitano nonostante abbia appena vent’anni. Una scelta che testimonia la grande fiducia riposta nel giocatore, protagonista un anno fa anche della vittoria dell’Europeo Under 19 con l’Olanda, torneo disputato da capitano.

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A Trigoria Read ritroverebbe anche un piccolo nucleo olandese formato da Donyell Malen e Devyne Rensch, con il quale si giocherebbe il posto sulla corsia destra. Le prossime ore potrebbero essere decisive: la distanza economica tra domanda e offerta non appare incolmabile e la Roma continua a lavorare per arrivare alla fumata bianca.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Leggo

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9 Commenti

  4. Non capisco sinceramente perché acquistarlo. Abbiamo due giocatori a destra e zero a sinistra. Con lui sarebbero 3 a destra e sempre zero a sinistra. Che facciamo spostiamo Wesley a sinistra che poi giocherà tutte le partite di campionato e Championsa sinistra? Urgono terzino a sinistra ed ala a sinistra no destra.

  6. Insomma non lo vogliono vendere e c’è una squadra inglese pronta a rilanciare qualora il Feyenoord aprisse alla cessione. In sintesi altra telenovela dall’esito scontato. Siamo fenomeni in queste cose. Ai livelli di Topazio. Mi raccomando però: cerchiamo di arrivare almeno a Ferragosto con questo tormentone. E manca sempre l’esterno sinistro. Anzi due. Del resto è solo un anno e mezzo che ci manca, c’è tempo. Bene così. Ma i Friedkin hanno capito che siamo in CL?

  7. Io questa cosa che non si possa prendere un terzino sinistro
    e si debba continuare ad adattare Wesley a destra davvero non la capisco.
    Sarò io….

  9. Lo ammetto: non lo conosco. Ma vincere ‘europeo U20 da capitano ed essere uno dei pilastri del FeyeNO a quell’età è un biglietto da visita niente male.

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