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CALCIOMERCATO | Endrick o Mastantuono se parte Soulè: D’Amico prepara la mossa

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Il futuro del mercato offensivo della Roma potrebbe passare da Matías Soulé. Il talento argentino non è fuori dal progetto tecnico, ma continua ad avere mercato e un’eventuale cessione aprirebbe scenari molto interessanti per la dirigenza giallorossa. Secondo Il Messaggero, nei giorni scorsi il direttore sportivo Tony D’Amico si è recato a Madrid, dove ha raccolto informazioni su Endrick e Franco Mastantuono, due dei giovani talenti di proprietà del Real Madrid.

Al momento non esistono trattative vere e proprie, ma un primo sondaggio esplorativo per capire margini e condizioni di un’eventuale operazione. La Roma, però, ha già fissato un principio preciso: non è interessata al prestito secco. L’idea sarebbe quella di impostare un’operazione con formule che prevedano un diritto di riscatto e un eventuale controriscatto, sul modello dell’affare Nico Paz. Molto dipenderà dal destino di Soulé. Solo in caso di una sua partenza il club potrebbe decidere di accelerare per uno dei due gioielli sudamericani.

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Resta inoltre da valutare la posizione del Real Madrid, soprattutto su Endrick, la cui eventuale uscita potrebbe complicarsi dopo la cessione di Gonzalo Garcia al Fulham. Per il momento, dunque, si tratta di uno scenario ancora tutto da costruire, ma la Roma si è già mossa per non farsi trovare impreparata qualora il mercato dovesse cambiare improvvisamente.

FONTI: Il Messaggero, Leggo

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6 Commenti

  3. ma guarda un po’: Soule’ non e’ fuori dal progetto tecnico e continua pure ad avere mercato! … Che sara’ mai?! …

  4. Ma quella storia delle plusvalenze? Quelle che la scorsa estate a metà agosto vennero indicate come cento milioni addirittura, poi ridottesi a sessanta entro il fine giugno, poi secondo alcuni giornali entro fine luglio (oggi) perché la UEFA aveva dato una proroga per via del mondiale (qualcuno ha mai visto o letto di un comunicato ufficiale? Magari è sfuggito solo a me) che fine hanno fatto?

  6. A noi mancano 2 ali sinistre,
    e prenderemmo un’ala solo in caso di addio di un’ala destra?
    Mi sembra un articolo molto fantasioso.

    Detto questo, passi per Mastantuono, ma Endrick e famiglia hanno più
    volte chiarito questa estate che non accetterebbero un altro prestito.
    Ma poi, quando Nico Paz è restato a Como, hanno scritto che era perchè era chiuso da Endrick,
    e ora?

    Articolo molto estivo diciamo….

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