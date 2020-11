Addio a Gigi Proietti, morto a Roma nel giorno del suo ottantesimo compleanno

ALTRE NOTIZIE – Un grave lutto sconvolge Roma e tutta Italia: è morto Gigi Proietti, colpito ieri da un grave scompenso cardiaco. Da subito le sue condizioni erano apparse molto serie. Proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni.

In una carriera lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro, collezionando memorabili successi come lo spettacolo ‘A me gli occhi, please’ o l’indimenticabile cult “Febbre da cavallo”.

Gigi Proietti, autentico mattatore del mondo dello spettacolo, è stato un grande tifoso della Roma. Recentemente aveva rilasciato un’intervista nella quale si augurava la permanenza dei gioielli nel club con l’avvento dei Friedkin. La nostra redazione si stringe intorno alla famiglia del grande attore e regista romano.

Redazione Giallorossi.net