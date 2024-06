Adnkronos: “AS Roma, due fonti contrastanti sul futuro del club: cessione agli arabi o rilancio dei Friedkin”

AS ROMA NEWS – Le voci sulla vendita della As Roma ricorrono. Sicuramente a un ritmo maggiore rispetto a quello delle smentite di rito che arrivano dai vertici e aziendali e mai direttamente dalla famiglia Friedkin. A scriverlo è l’agenzia di stampa Adnkronos.

Due diverse fonti riferiscono all’agenzia di stampa dell‘interesse concreto di un fondo arabo, ovviamente provvisto di importante liquidità. Altre fonti assicurano, invece, che i Friedkin siano impegnati in un’operazione di ristrutturazione e rilancio che non prevede l’opzione di un disimpegno.

Ci sono però tanti segnali da interpretare: i tagli al personale, la chiusura degli uffici dell’Eur e il conseguente spostamento di tutti i dipendenti a Trigoria, l’incertezza sui rinnovi di contratto di diverse figure manageriali apicali, tutti argomenti che possono sostenere la tesi di chi prospetta un disimpegno.

L’altro capitolo da considerare è quello della comunicazione. L’ultima smentita ufficiale rispetto all’ipotesi cessione è quella affidata un mese fa a Souloukou: “Grazie agli investimenti e all’impegno a lungo termine della famiglia Friedkin, la Roma punta a occupare una posizione sempre più rilevante nell’elite del calcio europeo e italiano”. Poco, anche rispetto alla quantità di indiscrezioni che continuano a circolare.

La scelta di affidarsi sempre e comunque alla ‘strategia del silenzio’ può funzionare quando i percorsi sono lineari, i risultati soddisfacenti e la prospettiva di sviluppo è chiara. Al contrario, quando vanno gestite fasi di trasformazione, come è evidente che sia quella in atto, parlare potrebbe portare un beneficio. A meno che, come sostiene chi vede vicina una cessione, il silenzio non sia funzionale alla strategia complessiva.

Fonte: Adnkronos

