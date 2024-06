“ON AIR!” – TORRI: “Le Fee? A 20 milioni ce ne sono una marea, da Ghisolfi mi aspetto altro”, ROSSI: “La cessione di Paredes è un’ipotesi concreta”, FOCOLARI: “Abraham al Milan? Affare clamoroso per la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il Rennes ha pagato Le Fee 20 milioni l’anno scorso e ora dovrebbero rivenderlo a te per 15, ma non si capisce sulla base di cosa. Leggo che non è andato benissimo per problemi di ambientamento…sai com’è, un francese al Rennes fa fatica a ambientarsi… Io non lo conoscevo, ma informandomi mi pare di aver capito che sia un centrocampista centrale, tanti lo paragonano a Verratti, e se tu spendi 20 milioni per un giocatore è per farlo giocare titolare…mi verrebbe da dire: “Ma non hai già Paredes in quel ruolo?“. Siccome si parla di Paredes tentato dalle sirene arabe, non vorrei che uscisse Paredes ed entrasse Fefè…A me viene da pensare che la cessione di Paredes sia una possibilità reale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sul nome di Le Fee non sono arrivate smentite dalla Roma, a differenza di Gudmundsson, sul quale ci hanno detto che non ci pensano minimamente a prenderlo… Su Le Fee invece hanno confermato che c’è una trattiva a cifre più basse di 20 milioni…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Le Fee è un nome credibile. Le caratteristiche sembrano quelle di un regista, mi sembra un giocatore che riempie gli spazi, molto veloce e mobile. Ma dovremo vederlo almeno una decina di partite con la maglia della Roma per poterlo giudicare…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Le Fee? Scrivono tutti che è il nuovo Verratti…e allora viene al posto di Paredes. Da quello che ho capito la Roma ha offerto 15 milioni perchè al momento è quello che al momento riesce a raccattare, ora aspettano che dall’Arabia arrivino quei 3-4 milioni in più così possono presentare i 19-20 che vuole il Rennes, così Massara è felice, e noi abbiamo il nuovo Verratti…tanto con Paredes che dovevamo farci, era solo un campione del mondo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Oliveras potrebbe avere un’opportunità per mettersi in mostra in ritiro ora che Spinazzola ha lasciato Trigoria a scadenza di contratto. Però non mi sento di dire che sarà lui il vice Angelino, la Roma sta cercando un altro esterno sinistro… Le Fee? E’ quello che può essere il primo vero acquisto dell’era Ghisolfi. E’ un po’ un Aouar come caratteristiche, molto versatile, può fare la mezzala, il trequartista, ma non è assolutamente un regista. Può essere proprio il giocatore che arriva al posto di Aouar. Paredes? Penso che possa restare in maniera abbastanza concreta…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Le Fee? Mi fa pensare il fatto che il Rennes abbia speso 20 milioni di euro, che sono tantissimi per un club del campionato francese. Mi sembra un’indicazione importante. E’ vero che il prezzo a bilancio è stato ammortizzato, e ora sta sui 16 milioni… Il ragazzo ha numeri particolari, è giovane, ma non giovanissimo. Io da Ghisolfi mi aspetto il giovane a 4-5 milioni di 20 anni che magari tra tre anni ne vale 40. A 20 milioni ce ne sono una marea di giocatori. E poi mi chiedo: di chi prende il posto nel centrocampo della Roma? Per me di Pellegrini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io credo che non ci siano incertezze, i giocatori che la Roma ha in rosa sono conclamati. Quindi credo che la ricerca sia anche facile da fare, basta sapere che tipo di profilo cerchi. Se trovo un giocatore più dinamico mi priverei anche di Paredes. Le riserve devono essere di un altro livello perchè poi incidono nel corso di una stagione…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Milan con i soldi che voleva spendere per Zirkzee sa pensando di puntare su Lukaku e Abraham. L’inglese è un giocatore che piace molto a Fonseca e il Milan lo prenderebbe in prospettiva: prende l’inglese perchè è un giocatore che non ha ancora dato tutto quello che può dare e gli metto davanti Lukaku, che invece è una certezza. Questa è una strategia sul quale il Milan sta ragionando, sta pensando di rilanciare Abraham…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il Lukaku visto alla Roma non ha convinto più, e anche all’Europeo non sta facendo così bene, mi sembra che sia in fase calante. Ma le mie perplessità sono soprattutto su Abraham: si è visto una stagione, poi non si è visto più. E costa pure… La Roma se riesce a dare Abraham al Milan e a ricavare i soldi che le servono, per me fa un affare clamoroso…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!