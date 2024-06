Arriva Le Fee, parte Paredes? I dubbi sul ruolo del francese e la tentazione saudita dell’argentino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Florent Ghisolfi sta facendo sul serio per Enzo Le Fee, 24 anni, centrocampista francese del Rennes il cui ruolo in campo non è ben definito. Ma soprattutto non è ancora chiaro per quale posizione la Roma abbia intenzione di acquistarlo.

“E’ il nuovo Verratti”, scrivono oggi diversi quotidiani, catalogando Le Fee come un regista puro. Ma se la Roma dovesse scegliere di investire tutti quei soldi (si parla di 20 milioni circa compresi i bonus) per un centrocampista centrale, verrebbe naturale pensare che il club abbia intenzione di farlo giocare titolare.

A quel punto però verrebbe messa in discussione la permanenza di Leandro Paredes, uno che di certo non resterebbe a Roma per fare la riserva. Fa riflettere la notizia, uscita ieri su alcuni quotidiani, di un’offerta recapitata al 30enne argentino da parte di un club saudita sulla quale il giocatore starebbe tentennando.

Ma Enzo Le Fee è un giocatore molto duttile, in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo, dal trequartista all’intermedio di una mediana a tre, essendo un giocatore veloce e dotato di cambio di passo. Il suo arrivo dunque potrebbe anche non essere legato a doppio filo alla partenza di Paredes: De Rossi e Ghisolfi potrebbero averlo scelto per fargli fare l’intermedio, per dare alla mediana un giocatore che unisca qualità ma anche quantità (nonostante la statura, Le Fee è un giocatore che si fa rispettare in mezzo al campo).

I dubbi semmai, in quel caso, scatterebbero sulla sua capacità di fare gol: nella sua carriera, in quattro anni di Ligue 1, il francese ha realizzato appena 7 reti in un campionato difensivamente non particolarmente ostico come quello transalpino. La Roma invece avrebbe bisogno di un mediano che possa garantirle un apporto rilevante anche sotto l’aspetto realizzativo.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!