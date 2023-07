Affaticamento muscolare per Solbakken, salterà la partita con il Braga: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Ola Solbakken, uscito nel corso del primo tempo del test amichevole contro il Latina.

L’attaccante norvegese, stando a quanto filtra dal Portogallo dove la Roma si trova in ritiro, ha accusato un semplice affaticamento muscolare.

Solbakken non si allenerà con la squadra per qualche giorno, ma rientrerà gradualmente con il gruppo per evitare ricadute. Il giocatore salterà quasi certamente la prossima amichevole contro il Braga, in programma il prossimo 26 luglio.