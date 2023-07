Esuberi ai saluti: rimangono da piazzare solo Villar e Vina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue senza sosta il lavoro di Tiago Pinto sul fronte cessioni, specie per quello che riguarda gli esuberi in rosa.

Tra addii a scadenza di contratto e partenze più o meno imminenti, restano da piazzare solo Gonzalo Villar e Matias Vina. Eldor Shomurodov infatti è diretto al Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni: lunedì svolgerà le visite mediche per i sardi.

Vicinissimo ai saluti anche l’americano Bryan Reynolds, la cui ottima stagione vissuta in Belgio ha fatto sì che il Westerlo si decidesse a puntare su di lui investendo 3,5 milioni di euro, una cifra importante per la grandezza del club. La Roma manterrà anche il 20% sulla futura rivendita del calciatore.

Più difficile trovare una sistemazione a Gonzalo Villar, che ha faticato tantissimo in queste ultime esperienze in Spagna: per lui c’è l’interesse del Granada, che però deve essere concretizzato. Incerto il futuro di Vina: il Bournemouth si è defilato e ora Pinto deve cercargli una nuova sistemazione.

