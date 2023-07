Cagliari in chiusura per Shomurodov, arrivano nuove conferme: sarà prestito con diritto di riscatto a 9-10 milioni

CALCIOMERCATO ROMA – Arrivano ulteriori conferme: il Cagliari sta per chiudere per Eldor Shomurodov, attaccante della Roma in prestito scorsa stagione allo Spezia. A riferirlo è il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il giocatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’ex Genoa è quindi pronto a ripartire con Claudio Ranieri. Dopo gli arrivi di Jankto e Augello, i sardi sono pronti a definire anche l’arrivo del calciatore dell’Uzbekistan.

La formula su cui si sono accordate Roma e Cagliari è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 9-10 milioni di euro, con le parti che si incontreranno per limare cifre e dettagli nelle prossime ore.