Ag. Dybala: “Felice del suo momento magico e della tripletta. Champions? La Roma deve crederci”

NOTIZIE AS ROMA – Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, grande protagonista ieri nella vittoria per 3 a 2 sul Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia.

Il procuratore dell’attaccante argentino si è soffermato in particolare sui tre gol realizzati dal suo assistito nel match contro i granata: “Momento magico? Paulo ed io siamo felici per questa tripletta che è valsa una vittoria per la Roma”.

Poi sul quarto posto ha aggiunto: “I giallorossi devono crederci”. Nessuna domanda, invece, sul futuro dell’attaccante argentino.

Fonte: Sportitalia