Belotti, Roma addio: trasloca dalla casa di Casal Palocco. La moglie in lacrime: “Tra le cose più dure mai fatte”

AS ROMA NEWS – Andrea Belotti, protagonista ieri nella vittoria della Fiorentina sulla Lazio, sembra ormai destinato a lasciare definitivamente la Roma nonostante il Gallo si sia trasferito in viola solamente in prestito.

Il giocatore infatti sta lasciando la casa dove viveva a Casal Palocco, concludendo in questi giorni il suo trasloco, segnale che la sua avventura in giallorosso è ormai da considerarsi conclusa. La moglie Giorgia ha vissuto piuttosto male questo ennesimo cambiamento e ha affidato ai social il suo dolore per l’addio a Roma. “Quando sono arrivata mi sentivo vuota e spaesata. Oggi, dopo un anno e mezzo, quel vuoto che avevo perfettamente colmato è diventato una voragine“, scrive la consorte di Belotti in un post su Instagram con una foto dove si riprende in lacrime.

“Per la prima volta ho accolto in casa mia persone che sono diventate famiglia e salutarle oggi è stato tra le cose più difficili mai fatte. Non pensavo che questa città alla fine mi avrebbe regalato legami così belli. E se è vero che “dovresti essere abituata” io mi chiedo come ci si abitua a dover lasciare pezzi di cuore qua e là?.

Oggi va così, da domani sicuramente riuscirò a vedere tutto con una luce nuova. Visitare posti nuovi, conoscere nuove persone è pur sempre un regalo e voglio accogliere questa opportunità nel migliore dei modi. A presto Roma, grazie per tutte le persone che hai messo nel mio cammino. Ti lascio un pezzetto del mio cuore“.

