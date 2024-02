“ON AIR!” – AGRESTI: “De Rossi rivelazione del campionato”, CARINA: “Lavoro fantastico, ma brutta partita ieri”, PIACENTINI: “Sembrava tornata la Roma di Mourinho”, CORSI: “Assurdo criticare il gioco”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dybala mi sembra uno molto legato alla testa per il rendimento, dopo il gol del 2 a 1 si è sbloccato, è diventato un altro giocatore… L’autogol di Huijsen? Ci sarebbe da parlarne, se si metteva un po’ meglio col corpo su quel cross…è un ragazzino di 18 anni, e il discorso della postura la impari col tempo. L’autorete che fa Huijsen di solito la fa il centrocampista o l’attaccante che non sa come mettersi con il corpo e corre verso la porta. Lui ha 18 anni, e ancora non sa certe malizie… Ma ho visto cose positive, e poi ragazzi, la Roma ha vinto 5 partite su 6 in Europa…Monza? Partita molto difficile, e molto significativa. Punto a fare 4 punti tra Monza e Firenze, se vinci a Monza puoi giocartela con la Fiorentina avendo due risultati su tre…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri sembrava tornata la Roma di Mourinho, e anche Pellegrini sembrava essere tornato quello di prima. Io non riesco a non associare questo calo di rendimento al cambio di modulo…la Roma che è tornata a giocare nel vecchio modo ha fatto sì che i giocatori tornassero a essere normali . Va bene la stanchezza, ma io ci vedo questa connessione. La differenza rispetto al passato è che adesso abbiamo la consapevolezza che questa squadra con questo allenatore può fare sia una cosa che l’altra, mentre prima vedevamo sempre e solo la stessa cosa… Sanches? Gli stavano accollando una roba che non era manco sua, perchè quella ripartenza lì era colpa di Cristante…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “De Rossi conosce bene il gioco di Juric, con questa tattica di giocare a tre ha lasciato libertà di movimento a Mancini ma anche Smalling, che è di un altro pianeta e non vedo l’ora che torni al top. Il Torino? C’era da preoccuparsi di due giocatori, Bellanova e Vlasic. Secondo me Spinazzola lo avrebbe marcato meglio a Bellanova. Dybala? La notizia è quando non te le risolve le partite, è stato comprato per fare quello…Sanches? Gli dice anche male, entra nel momento più critico. Renatino è ancora evanescente, sarebbe stato meglio Aouar…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Cristante ultimamente mi sembra cercare troppo la giocata a effetto, deve fare meno il Modric e più il Cristante, perchè sempre lui è. Ma perchè ogni tanto quando è al limite dell’area invece di cercare il passaggio non calcia in porta, visto che il tiro da fuori ce l’ha?… La Roma ha il suo grande limite nella categoria degli esterni, sia a destra che a sinistra. La Roma per me deve aspirare ad altro. Il Brighton? Sfida che può cambiare da una mezz’ora all’altra. Vedremo tanto calcio, con De Rossi che perderà diverse notti a studiare le contromisure. De Zerbi ha il vantaggio di avere un anno e mezzo per lavorare su certi concetti, De Rossi solo 40 giorni. Ma De Rossi ha il vantaggio di avere una rosa migliore, e sicuramente potrebbe attuare strategie diverse rispetto al Brighton che invece gioca sempre allo stesso modo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io ieri inizialmente non capivo perchè il passo indietro e il ritorno al 3-5-2, poi sentendo De Rossi a fine partita ho compreso perfettamente la sua scelta, dopo le fatiche di coppa era giusto non rischiare di esporre troppo la squadra. E’ stata una mossa giusta, la partita l’ha vinta lui con Dybala. Ieri Pellegrini non benissimo, e anche Paredes si è visto meno. Ma l’importante erano i tre punti…Azmoun? E’ fastidioso per i difensori, non sta mai fermo, la prestazione non mi ha impressionato, ma ha fatto l’assist per Kristensen e si è procurato il rigore. Io dopo il gol del 3 a 2 un po’ di paura l’ho avuta perchè la Roma era uscita dalla partita…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “De Rossi ha capito tutti i problemi, che non ci dirà mai, e ha fatto risorgere la Roma, al di là di tutte le stron*ate su come gioca o non gioca. Noi non dobbiamo guardare a queste guerre tra di noi, a come gioca De Rossi e a come gioca Mourinho, ma dobbiamo guardare ai presidenti. Quando Dybala dice che non sa quale sarà il futuro mi prende un colpo. Baldanzi diventerà un ottimo giocatore, è un grande colpo, ma il colpo migliore è tenersi Dybala, perchè per vincere ora ti serve lui. Se mi vendete Dybala e mi comprate Griezmann, ci sta…ma se questi se ne vanno in massa, a me mi prende un colpo. La squadra soffre e c’è, ma de che stamo a parlà… Ma come si fa a criticare il gioco di ieri sera?… Il povero Orecchio fuori da Trigoria ma cosa dovevo vedere? Che la Roma aveva un certo giocatore che si chiama Paulo Dybala? Ragazzi, ci vogliono i giocatori, quelli forti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri va tirato in ballo l’articolo quinto (“Ha ragione chi ha vinto”, ndr), se guardi i numeri della partita sono nettamente a favore del Torino, che ha tirato 15 volte in porta contro i 6 della Roma, e il portiere del Toro ci ha messo del suo. Vittoria massima col minimo sforzo, ed è un segnale di maturità. Dybala ritrovato, e la classifica ora si mette bene, puoi guardare al futuro con fiducia. Ma mai come stavolta massimo profitto col minimo sforzo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La disamina di Pruzzo mi sembra un po’ severa, battere il Torino non era semplice, non si può vincere sempre passeggiando. E’ vero, la Roma ha beneficiato dei colpi di un giocatore fuori categoria come Dybala, ma la Roma ora gioca a pallone. Mi ha colpito poi la duttilità di De Rossi, ha rischiato nel giocare uomo contro uomo con Juric, ma alla fine ne è venuto fuori bene. La Roma ha giocato da squadra, a me De Rossi sembra la rivelazione dell’ultimo mese di campionato, ha vinto 5 partite su 6 in campionato. La Roma nell’ultimo mese e mezzo è seconda solo all’Inter in campionato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il Torino contro la Lazio aveva dominato nel primo tempo, e ha giocato bene anche nella Roma. Ma vedere poi giocare la Roma nel suo insieme è un piacere…ma come si fa non fare paragoni col passato? La Roma ora gioca a pallone, con delle riserve, perchè sulle fasce ci sono dei giocatori che non convincono. Ieri non ha brillato Pellegrini, ma lo avevamo detto “pensa se si mettere a giocare Dybala”. Ma ora la Roma è bella da vedere, non è noiosa, e questa è la mano di De Rossi… Gli errori di Milinkovic-Savic in porta? Se la mettiamo su questo piano, è stato peggio l’errore di Svilar…la Roma prende gol per una papera del portiere e per un intervento goffo del ragazzino che fa autogol, sennò la Roma ieri non prendeva gol…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Va fatto un distinguo: sull’operato di De Rossi, lui ha cambiato completamente la squadra, rivalutando i calciatori. Se parliamo della partita, allora sono d’accordo con Pruzzo: a me non è piaciuta per niente. Sembrava di rivedere la precedente gestione tecnica, la squadra faticava a fare gioco, non c’era un movimento senza palla e il Torino ha avuto il comando del gioco. Il lavoro di De Rossi è fantastico, ma se dobbiamo dire che la Roma gioca bene a pallone non possiamo fare riferimento a ieri…”

