Joya totale

AS ROMA NEWS – Un Dybala formato Champions fa impazzire l’Olimpico e regala alla Roma una vittoria pesantissima, tenendo i giallorossi in piena corsa per quella che si preannuncia come una volatona da qui alla fine di maggio con diverse squadre a contendersi le piazze disponibili per partecipare alla coppa dalle grandi orecchie.

Per matare il Toro è servita tutta la classe dell’argentino, tornato decisivo dopo un periodo di appannamento. De Rossi fiuta la difficoltà di una partita complicata, specie considerando le scorie dei 120 minuti con il Feyenoord, e decide di giocarsela con un 3-5-2 più prudente, rimettendo Smalling nelle sue condizioni ideali e cioè in una difesa a tre con Mancini e Ndicka ai suoi fianchi.

Il risultato è una Roma più coperta e meno spumeggiante delle precedenti apparizioni. A parte il palo di Kristensen, la squadra costruisce poco, ma di contro subisce anche meno. Nel finale di primo tempo il match ha però un’improvvisa impennata: Sazonov, subentrato a Lovato, colpisce ingenuamente Azmoun in piena area e regala un rigore alla Roma. Dybala non perdona dal dischetto. Ma prima dell’intervallo arriva il pareggio immediato di Zapata su cross di un ottimo Bellanova.

Nella ripresa ci pensa la Joya a dare una sterzata decisa al match con due giocate degne di un campione: prima si inventa uno strepitoso sinistro a giro dalla lunga distanza che non dà scampo a Milinkovic-Savic, poi taglie le gambe al Toro con un tiro incrociato dopo un duetto con Lukaku, subentrato ad Azmoun.

L’Olimpico impazzisce di gioia, ma neanche stavolta potrà vivere una serata tranquilla fino all’ultimo. Poco prima del recupero infatti uno sfortunato autogol di Huijsen ridà speranze ai granata, che si spengono dopo 4 minuti fortunatamente non troppo sofferti.

De Rossi esulta con veemenza al triplice fischio di Sacchi, conscio dell’importanza della vittoria in chiave Champions. I meriti del tecnico sono innegabili: le cinque vittorie in sei partite di campionato sono un bottino enorme. La capacità di saper cambiare modulo a seconda delle contingenze e di non essere integralista è un altro punto in più a favore dell’allenatore.

La Roma ha ritrovato gioco, entusiasmo e risultati. E un talento straordinario come Dybala. Se anche Lukaku riuscirà a tornare ai suoi livelli, ci sarà da divertirsi. Perchè i campioni non possono mai essere un problema, semmai la sua soluzione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

