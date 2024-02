Roma-Torino 3-2, i voti dei quotidiani

AS ROMA NOTIZIE – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma che ieri hanno battuto per 3 a 2 il Torino allo stadio Olimpico nella 26esima giornata di campionato.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 6,5; Mancini 6, Smalling 6 (78′ Huijsen 5,5), N’Dicka 6,5; Kristensen 5, Cristante 7, Paredes 6 (65′ Bove 6), Angeliño 5 (64′ Spinazzola sv); Pellegrini 6 (86′ Renato Sanches sv), Dybala 8; Azmoun 7 (65′ Lukaku 6,5).

All.: D. De Rossi 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 6; Mancini 6, Smalling 6 (78′ Huijsen 5,5), N’Dicka 6,5; Kristensen 6, Cristante 6, Paredes 5.5 (65′ Bove 6,5), Angeliño 5 (64′ Spinazzola sv); Pellegrini 6 (86′ Renato Sanches sv), Dybala 8,5; Azmoun 6.5 (65′ Lukaku 6,5).

All.: D. De Rossi 6.5.

IL MESSAGGERO: Svilar 5,5; Mancini 6, Smalling 6 (78′ Huijsen 5,5), N’Dicka 6; Kristensen 6, Cristante 6, Paredes 5,5 (65′ Bove 6), Angeliño 5 (64′ Spinazzola 6); Pellegrini 6 (86′ Renato Sanches 5), Dybala 8; Azmoun 6,5 (65′ Lukaku 6,5).

All.: D. De Rossi 6.5.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar 6,5; Mancini 6, Smalling 6 (78′ Huijsen 5), N’Dicka 6,5; Kristensen 5,5, Cristante 6, Paredes 6 (65′ Bove sv), Angeliño 5 (64′ Spinazzola 5,5); Pellegrini 6 (86′ Renato Sanches sv), Dybala 8; Azmoun 7 (65′ Lukaku 6,5).

All.: D. De Rossi 7.

IL TEMPO: Svilar 5,5; Mancini 6,5, Smalling 6 (78′ Huijsen 5,5), N’Dicka 6; Kristensen 5,5, Cristante 6, Paredes 6 (65′ Bove 6,5), Angeliño 5 (64′ Spinazzola 6); Pellegrini 6,5 (86′ Renato Sanches sv), Dybala 8,5; Azmoun 6,5 (65′ Lukaku 6,5).

All.: D. De Rossi 7.

LEGGO: Svilar 6; Mancini 6, Smalling 6,5 (78′ Huijsen 5,5), N’Dicka 6,5; Kristensen 5,5, Cristante 6,5, Paredes 6 (65′ Bove 6), Angeliño 5,5 (64′ Spinazzola 6); Pellegrini 6 (86′ Renato Sanches sv), Dybala 8,5; Azmoun 6,5 (65′ Lukaku 6,5).

All.: D. De Rossi 7.