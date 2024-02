Roma, è Darboe il miglior giocatore in prestito di gennaio. Belotti si rivaluta, Kumbulla in attesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dei tanti calciatori che la Roma ha mandato a giocare in prestito nel corso del mercato di gennaio, quello che al momento sta rendendo meglio è Ebrima Darboe.

Il gambiano, reduce da un’esperienza non troppo fortunata in Austria con la maglia del LASK, sta invece brillando in Serie B con la Sampdoria di Pirlo. Il centrocampista 22enne è stato impiegato sempre come titolare nella mediana doriana, risultando essere spesso tra i migliori in campo.

Contro il Cosenza, nell’ultima partita di campionato, Darboe ha realizzato uno dei due gol che hanno permesso alla Samp di espugnare il campo dei calabresi: il giallorosso, in prestito secco, ha aperto le marcature con un preciso destro dal limite che non ha dato scampo al portiere avversario.

Si sta rivalutando anche il cartellino di Andrea Belotti, anche lui in prestito e anche lui impiegato con regolarità da Italiano nel ruolo di centravanti titolare. Ieri contro la Lazio il Gallo si è messo in evidenza, colpendo un palo e poi servendo a Kayode la palla del momentaneo 1 a 1.

In attesa di giocare invece Marash Kumbulla, che da quando è passato al Sassuolo non ha fatto altro che collezionare panchine. Vedremo se con l’esonero di Dionisi e l’arrivo di Bigica sulla panchina degli emiliani il difensore giallorosso troverà più spazio.

In attesa di esordire anche Ola Solbakken con la maglia dell’Urawa Red Diamonds: in Giappone il campionato è appena ricominciato, ma del norvegese nessuna traccia né nell’undici titolare né tra le riserve nella sconfitta per 2 a 0 contro il Sanfrecce Hiroshima.

Giallorossi.net – G. Pinoli

