Brighton, che tegola per De Zerbi: infortunio serio per Mitoma. L’allenatore: “La sua stagione dovrebbe essere finita”

AS ROMA NEWS – Tegola decisamente pesante per il Brighton di De Zerbi, prossimo avversario della Roma in Europa League: il giapponese Karou Mitoma rischia di restare fermo per diversi mesi e saltare anche l’impegno contro i giallorossi del prossimo marzo.

Lo ha rivelato lo stesso allenatore del club inglese parlando alla stampa: “È un problema importante. Potrebbe stare fuori due o tre mesi e la sua stagione dovrebbe essere finita”, l’amara confessione di De Zerbi.

Mitoma, esterno offensivo e giocatore chiave dell’allenatore italiano, aveva saltato le ultime partite per un problema alla schiena che sembra dunque essere molto più serio del previsto.

