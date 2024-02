ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo, scarico per chi ha giocato ieri. De Rossi regala un giorno di riposo ai suoi

AS ROMA NEWS – E’ tornata ad allenarsi questa mattina la Roma, reduce dall’importante vittoria di ieri contro il Torino per 3 a 2.

La squadra si è ritrovata oggi a Trigoria, lavoro di scarico per i titolari che hanno battuto ieri i granata, lavoro sul campo invece per tutti gli altri.

Al termine della seduta però mister De Rossi ha ordinato una giornata di riposo per la squadra, che dunque domani non si allenerà al Bernardini. Appuntamento a giovedì per la ripresa della preparazione in vista della partita di sabato, ore 18, contro il Monza.

Per la trasferta in terra brianzola mister De Rossi manderà in campo la Roma titolare: probabile il ritorno al 4-3-3 con Lukaku al centro dell’attacco con Dybala ed El Shaarawy. Da valutare le condizioni di Karsdorp, non convocato ieri: l’olandese dovrebbe comunque recuperare per sabato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini