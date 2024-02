Friedkin ora vuole tenersi Dybala

AS ROMA NEWS – I guai fisici sono alle spalle. La cura De Rossi sembra aver sortito effetti positivi anche su Paulo Dybala, sempre a disposizione del nuovo allenatore e tornato a essere il campione che è sempre stato con una tripletta decisiva.

L’Olimpico si è lustrato gli occhi davanti alle prodezze dell’argentino, finito un po’ troppo frettolosamente nel mirino delle critiche di qualche tifoso (e non solo) per il suo rendimento altalenante. La Joya ha zittito gli scettici sul campo, regalando alla Roma tre punti fondamentali nella corsa alla Champions.

L’elemento più importante dell’ultimo Dybala è la continuità fisica: l’argentino ci aveva abituato a piccoli stop di 2-3 settimane dopo un certo numero di presenze, quasi sempre per problemi muscolari. Ma negli ultimi mesi l’argentino ha giocato spesso tutti e novanta i minuti senza accusare noie fisiche.

I nuovi metodi di allenamento sembrano aver fatto bene a Dybala, il cui futuro però resta incerto. L’argentino, 30 anni, ha un contratto con la Roma fino a giugno 2025, ma le sirene arabe stanno cominciando a farsi pressanti. A luglio l’argentino potrebbe nuovamente sfruttare la clausola rescissoria, valida per l’estero, per liberarsi a 12 milioni di euro.

Sarà decisiva la volontà del giocatore, ma anche di Dan e Ryan Friedkin, i proprietari del club, che sembrano intenzionati a trattenere il calciatore a Roma. Per farlo però sarà necessario quel rinnovo di contratto che il calciatore aspetta da tempo. I numeri di Dybala però parlano per lui: undici gol in campionato (miglior marcatore di squadra, superato Lukaku fermo a 9) in diciotto gare, dodici complessivi in stagione. Numeri già vicini ai 18 gol complessivi della stagione 2022-23 (12 in campionato, 5 in Europa League e 1 in Coppa Italia).

Ora l’argentino guadagna circa 6 milioni netti (il più pagato dopo il centravanti belga nella rosa giallorossa), ma in questa sua seconda stagione potrebbe fare un ulteriore scatto in avanti staccando i compagni e prendendosi la corona di una squadra dove è stato accolto da re. E con la Champions in tasca, il futuro di Dybala potrebbe essere ancora giallorosso. I Friedkin sono pronti all’ennesimo sforzo pur di tenersi stretto il loro gioiello.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista / ll Tempo

