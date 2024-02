“L’anti-Mourinho”, “Profeta in patria”: i giornali osannano De Rossi. Ma ora per DDR arriva il difficile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le cinque vittorie su sei partite in campionato e il passaggio del turno in Europa League a discapito del Feyenoord stanno rendendo questo primo mese e mezzo di Daniele De Rossi alla guida della Roma superiore alle più rosee aspettative.

Tifosi e stampa impazziscono per l’ex capitano, capace di cambiare volto alla Roma dentro e fuori dal campo. La squadra ora sente la totale fiducia del proprio allenatore, sempre pronto ad assumersi le responsabilità quando c’è qualcosa che non funziona come dovrebbe.

De Rossi ha completamente cambiato la strategia comunicativa: zero polemiche con gli arbitri o con i tesserati di altre squadre (“Preferisco non commentare“, ha tagliato corto dopo Roma-Torino sulla “spia” mandata da Juric a Trigoria), e tantomeno con i propri calciatori. Anche in campo è molto difficile vedere l’allenatore lamentarsi o protestare con il direttore di gara.

E’ sul piano tattico che però De Rossi ha operato un taglio netto rispetto al passato: il 3-5-2 conservativo viene utilizzato solo in determinate situazioni, il modulo base resta il 4-3-3. La squadra ora gioca un calcio diverso, più offensivo e moderno. Pochi concetti semplici, giocatori riportati nelle posizioni ideali, piena fiducia nelle seconde linee: i risultati parlano a favore del nuovo allenatore, che in sei partite di campionato ha ottenuto ben 15 punti, una media da Champions.

“Profeta in paria“, “L’anti Mourinho”, così oggi i giornali osannano De Rossi. Ora però arriva il momento più difficile per lui: riuscire a confermare le aspettative, piuttosto alte, che si sono create intorno a lui. Monza, Fiorentina e Sassuolo, con la doppia sfida al Brighton nel mezzo: questo il prossimo futuro della Roma. De Rossi e i suoi ragazzi dovranno pedalare forte. L’obiettivo è la Champions, con annessa conferma dell’ex capitano sulla panchina giallorossa.

Fonti: La Repubblica / La Stampa / Il Giornale / Gazzetta dello Sport

Vuoi essere aggiornato sulle notizie più importanti della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!