Ag. Xhaka: “Granit dispiaciuto per non aver raggiunto Mourinho. Roma e Arsenal parlavano tutti i giorni ma…”

AS ROMA NEWS – Marco Cenolli, uno degli agenti di Granit Xhaka, ha parlato del rinnovo del centrocampista con l’Arsenal ma soprattutto del mancato approdo del calciatore alla Roma.

“Granit è dispiaciuto per non aver raggiunto Mourinho alla Roma“, le parole del procuratore riportate su Twitter dalla giornalista Eleonora Trotta.

“Arsenal e Roma parlavano quasi tutti i giorni, ma non sono riuscite a trovare un accordo”. Troppo ampia la differenza tra la richiesta dei Gunners, superiore ai 20 milioni, e l’offerta dei giallorossi, fermi a 15.

