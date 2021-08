Roma, domani alle 14 la conferenza stampa di presentazione di Vina e Shomurodov

NOTIZIE AS ROMA – La Roma, che è scesa in campo nella giornata di ieri contro la Fiorentina per la prima giornata di campionato, è pronta a presentare due giocatori che si sono già resi protagonisti nelle prime uscite della squadra di José Mourinho.

Si tratta del terzino sinistro Matias Vina e del centravanti usbeko Eldor Shomurodov. I giocatori infatti verranno presentati nella giornata di domani alle 14, dopo che la rosa avrà svolto l’allenamento fissato dallo Special One per le 10.

La redazione di Giallorossi.net vi racconterà l’evento in diretta riportando le parole dei due calciatori.