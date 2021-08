CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 23 agosto sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – Ante Coric (24) sta per salutare in direzione Zurigo. Cercano invece ancora squadra Alessio Riccardi (in pochi possono permettersi il suo ingaggio da 500 mila euro), Devid Bouah e Tommaso Milanese: per quest’ultimo si erano fatti avanti Crotone, Bologna e Torino, ma la fumata ancora non è arrivata. (Corriere dello Sport)

Ore 9:50 – Denis Zakaria (24) resta il grande favorito per l’ultimo colpo del mercato della Roma a centrocampo. Anguissa e Torreira le alternative, ma resta ancora viva la pista Xhaka… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Pastore (32) e Nzonzi (32) chiedono la buonuscita per lasciare la Roma e creano una situazione di stallo sul fronte uscite, dato che i Friedkin non gradiscono questa soluzione. (Il Messaggero)

