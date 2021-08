Roma, niente Torreira: firma con la Fiorentina. Pinto tratta Zakaria col Borussia: le ultime

AS ROMA NEWS – Escono dalla short list della Roma sia Granit Xhaka, che oggi ha annunciato di aver rinnovato il suo contratto con l’Arsenal fino al 2025, che Lucas Torreira.

Il centrocampista ex Sampdoria sta per lasciare i Gunner, ma non in direzione Trigoria: Torreira infatti è in procinto di firmare con la Fiorentina di Commisso. A rivelarlo in questi minuti è il portale “Football London” che parla di affare ormai imminente.

Lucas Torreira is close to signing for Fiorentina. 🇺🇾 The Uruguay midfielder has been training individually at Colney since arriving back in London. Loan move with full salary being covered most likely option at this stage.https://t.co/lpaxtUVxoP — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) August 23, 2021

E se la candidatura di Zambo Anguissa del Fulham sembra perdere consistenza col passare dei giorni, quella legata al nome di Denis Zakaria continua ad essere attualissima. Il mediano 24enne è in scadenza di contratto col Borussia M’Gladbach e sembra intenzionato a lasciare il club tedesco per cominciare una nuova avventura.

La destinazione capitolina è gradita al calciatore, smanioso di poter lavorare con Mourinho. La Roma però non vuole spendere i 20 milioni chiesti dai tedeschi, proprio in virtù del fatto che il centrocampista si libererà a zero il prossimo giugno.

I giallorossi si sono spinti a 15 milioni più bonus. La trattativa è apertissima, e nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi. Soprattutto se in uscita dovesse muoversi qualcosa.

Giallorossi.net – G. Pinoli