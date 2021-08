Roma, Xhaka sfuma definitivamente: ufficializzato il rinnovo con l’Arsenal fino al 2025 (FOTO)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sfuma definitivamente l’ipotesi Xhaka. Il calciatore svizzero ha appena firmato il suo rinnovo di contratto con l’Arsenal, esteso fino al 2025.

Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale, seguito dall’annuncio sui social. La Roma ha corteggiato Xhaka a lungo, ma Pinto non si è nemmeno avvicinato alle richieste dei Gunners per il centrocampista svizzero, che superavano i 20 milioni di euro.

💬 “We know we have to do better. We have to believe in each other so we can come out of this.”

Granit Xhaka on #ARSCHE 👇

— Arsenal (@Arsenal) August 23, 2021