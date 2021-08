“ON AIR!” – CORSI: “Con Mou è finalmente tornato il calcio vero”, CIARDI: “Riconquista palla e verticalizzazione: ecco perchè certe scelte di mercato”, AGRESTI: “Colpito dalla partecipazione emotiva di Abraham”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Mi ha colpito quanto Mourinho ci tenesse anche al gol di Shomurodov, vuole trasferire alla squadra questo livello di partecipazione e di condivisione. Fiorentina bravissima a restare corta una volta rimasta in dieci, mentre la Roma è stata meno brava. La squadra non riusciva a spingere sulle fasce con Vina e Karsdorp, creando superiorità numerica, ed è una cosa che non è successa mai . Questa cosa mi ha fatto arrabbiare. Mou a fine gara ha fatto un’analisi impeccabile della gara, ma su questo non c’erano dubbi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dopo un anno e mezzo di silenzio, di calcio assolutamente finto, di allenatori finti come Fonseca, è tornato ieri il calcio vero. Mou ha messo da parte giocatori che non si potevano vedere, che per molti erano fenomeni… Mourinho mi piace tantissimo, al di là di quello che succederà, finalmente lui insegna calcio alla gente. Ieri ha spiegato la partita perfettamente: la Roma non ha giocato bene. Però è una squadra dinamica, che non si affloscia, battagliera. Ora ha bisogno di un calciatore in mezzo al campo: leggo di questo Zakaria, speriamo che sia buono, ma la Roma ha bisogno di un grande centrocampista. Abraham? Se il giocatore è quello che abbiamo visto ieri, ha ritmi alti e un fisico spaventoso, è un gran bel giocatore portato dai Friedkin e voluto da Mou. Lui è campione d’Europa, e si è vista la differenza. Ora l’importante è ritrovare Zaniolo, e sistemare il centrocampo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mi è piaciuta la reazione della Roma ai gol incassati, sia contro il Trabzonspor che ieri con la Fiorentina. La squadra ha ballato per qualche minuto, però poi è ripartita. E lo ha fatto sempre con semplicità: riconquisto palla e verticalizzo. E qui si torna alle scelte di mercato: Abraham quello fa, Shomurodov quello fa, Xhaka quello avrebbe fatto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Buona la prima, è stata una bella vittoria, perchè c’è stata sofferenza, reazione, entusiasmo. Ora bisogna restare lucidi, c’è sempre la tendenza ad esagerare. Roma-Fiorentina era la partita col coefficiente più alto, le altre big avevano partite abbastanza semplici. Non avevamo dubbi sul fatto che Mourinho sarebbe diventato subito un idolo…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “E’ andato tutto abbastanza bene. Le dichiarazioni di Mourinho lasciano il tempo che trovano…la mano sul cuore, “sono uno di voi”… per me le parole contano il giusto. Quello che conta è il campo, e la vittoria della Roma è doppiamente importante sia perchè ha giocato bene sia perchè ha battuto una squadra vera. La Fiorentina mi ha impressionato, squadra molto organizzata. Io però non avevo dubbi sul fatto che la Roma avrebbe vinto, facendo prevalere la sua qualità. La Roma è stata capace di soffrire nei momenti giusti, quello che è mancato negli ultimi anni. Abraham su tutti, ma anche Ibanez, Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout hanno giocato benissimo, meritando voti alti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Abraham è stato decisivo, con due assist, una traversa e un’espulsione procurata. Ma la cosa che più mi ha colpito è la sua cattiveria, la voglia di incidere, la sua convinzione. Non era così scontato per un ragazzo del ’97. E’ stato proprio un trascinatore…La sua partecipazione emotiva mi ha molto colpito. Mourinho è stato corretto a riconoscere i meriti di un’ottima Fiorentina, anche se quando si vince è più facile. L’analisi di Mourinho della partita è stata obiettiva…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Abraham? Ricordiamoci che viene dalla Premier. Lui è un giocatore che sa quello che deve fare un attaccante, ha dentro la testa questo tipo di partecipazione. Io la partita l’ho intravista perchè la connessione andava via di continuo, ma Abraham è un valore aggiunto fortissimo. E in più hai un allenatore come Mou che prepara la testa dei giocatori, lo ha fatto ovunque e lo farà anche alla Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho visto una Roma completamente diversa soprattutto lì davanti. E’ mourinhana quanto vi pare, ma è cambiato proprio il modo di affrontare le partite. Ora hai le forza di coprire tutto il reparto avanzato con una forza fisica ma anche tecnica notevole. La Roma può davvero essere una buona squadra. La Fiorentina ha dato tanto in inferiorità, poi in dieci contro dieci sono calati. Zaniolo deve cambiare marcia, altrimenti non va bene…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Subito Abraham, non ci ha messo tanto per entrare dentro la Roma. E’ stato incidente nel modo in cui la squadra lo ha riconosciuto, è stato subito protagonista. Ha mostrato il ventaglio delle sue caratteristiche…”

