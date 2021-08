Mourinho lancia la proposta: “L’inno della Roma? Sarebbe bello farlo con i giocatori in campo” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – “E’ un peccato che quando la gente canta l’inno, i giocatori non siano ancora in campo“. Così Josè Mourinho lancia la sua proposta durante il post partita della gara vinta ieri contro la Fiorentina.

E cioè mandare la canzone “Roma, Roma” al momento dell’ingresso in campo della squadra e non prima. Un modo in più per caricare i calciatori al momento di cominciare i match casalinghi.

“Sarebbe più emozionante per i ragazzi. Io ero in panchina aspettando l’inizio della partita, ed è stato bellissimo. Già lo sapevo da avversario, immagina ora che sono sulla panchina della Roma”.

“È un peccato che quando la gente canta l’inno i giocatori non siano ancora in campo…” 💛🏟❤️ 📺▶️ https://t.co/b9CqTU21EG#ASRoma pic.twitter.com/zrGjgNuO9s — AS Roma (@OfficialASRoma) August 23, 2021

E chissà che dalla prossima gara interna la Roma non decida di far cantare l’inno al momento dell’ingresso in campo della squadra.

Redazione Giallorossi.net