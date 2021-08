Dazn, altri disservizi durante Roma-Fiorentina: i tifosi insorgono

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo i disastri dell’esordio in Inter-Genoa, ieri l’applicazione di Dazn ha funzionato un pochino meglio, ma i disservizi sono stati comunque tanti e inaccettabili.

Anche durante Roma-Fiorentina si è assistito a ritardi e continue interruzioni nelle peggiori delle ipotesi, e scarsa qualità delle immagini nella migliore. Problemi che l’emittente streaming continua a sottovaluta, ma che per tanti utenti sono diventati un’agonia.

Senza scendere in particolari tecnici, quello che non si può tollerare è chiedere soldi per un abbonamento a un servizio che però, per diversi motivi, non può essere garantito a tutti.

Il problema nasce a monte: alcune società di calcio e la Lega si sono lasciate ingolosire dai soldi offerti da Dazn per i diritti tv, non pensando ai problemi che sarebbe inevitabilmente finiti sulle spalle del tifoso. E ora si assiste a una vera e propria sollevazione popolare contro il calcio trasmesso via streaming.

Giallorossi.net – F. Turacciolo