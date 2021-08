Roma, avanza Zakaria. Ma prima deve salutare Nzonzi

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Prende quota col passare delle ore la candidatura di Denis Zakaria, 24 anni, mediano di fisico e qualità del Borussia M’Gladbach. E’ lui il nome su cui puntano con forza oggi tutti i quotidiani in edicola, anche se la Roma smentisce offerte ufficiali presentate ai tedeschi.

Mourinho però non si fida di Diawara e Villar (ieri in campo Bove per far rifiatare Verertotut), ma i due per adesso hanno rifiutato le proposte ricevute (Wolverhampton il primo, Sassuolo il secondo). Ma a bloccare il mercato in entrata sono soprattutto gli esuberi, Pastore, Nzonzi e Fazio su tutti: oltre dieci milioni di stipendio all’anno che la Roma deve pagare solo per loro tre.

I primi due vogliono una buonuscita per lasciare Trigoria (ma i Friedkin non gradiscono questo genere di soluzione) e non fanno sconti. Specialmente il francese, che ha rifiutato ogni offerta facendo chiaramente sapere alla Roma di non voler rinunciare ai soldi che guadagnerebbe in giallorosso e che gli sono garantiti per contratto.

Una bella gatta da pelare per Tiago Pinto, che spera di riuscire a regalare a Mourinho il centrocampista che tanto vorrebbe lo Special One. Zakaria resta il favorito (il Borussia chiede 20 milioni, la Roma vuole arrivare massimo a 15 dato che il giocatore è in scadenza di contratto), Xhaka resta ancora in corsa dato che il rinnovo non è ancora arrivato, mentre Anguissa e Torreira sembrano semplici alternative.

Redazione Giallorossi.net