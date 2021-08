Roma-Fiorentina 3-1, i voti dei quotidiani: riecco super Veretout. Abraham e Rui Patricio impressionano, Vina no

NOTIZIE ROMA CALCIO – Abraham convince tutti, Vina meno. Bene invece Rui Patricio. La Roma mette in mostra i suoi nuovi acquisti nella vittoria per 3 a 1 sulla Fiorentina, e di questi solo l’uruguaiano non brilla: sono diversi i giornali ad assegnare un’insufficienza al terzino.

Un 5,5 lo prende anche Cristante (dal Corriere dello Sport), così come Karsdorp da La Repubblica. Zaniolo incassa un 4,5 e diverse altre insufficienze dopo il rosso di ieri, ma anche qualche generoso 6 (Il Messaggero e Gazzetta dello Sport).

Sugli scudi anche Ibanez, Pellegrini e Mkhitaryan. Promosso a pieni voti anche Shomurodov, subentrato dalla panchina e subito decisivo.

Queste le pagelle dei quotidiani ai giocatori della Roma scesi ieri in campo per affrontare la Fiorentina di Italiano:

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina 5,5; Veretout 7,5, Cristante 7; Zaniolo 5,5, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 7; Abraham 8. Subentrati: Shomurodov 7, Perez 6,5, El Shaarawy 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 7, Vina 6; Veretout 8, Cristante 6; Zaniolo 6, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7,5; Abraham 8. Subentrati: Shomurodov 7, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5 , Ibanez 7, Vina 6; Veretout 8, Cristante 6,5; Zaniolo 6, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Abraham 8. Subentrati: Shomurodov 7, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLO SPORT (A. POLVEROSI)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina 6; Veretout 7,5, Cristante 5,5; Zaniolo 5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 7; Abraham 7,5. Subentrati: Shomurodov 6,5, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 7, Vina 5; Veretout 8, Cristante 6; Zaniolo 5,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Abraham 8,5. Subentrati: Shomurodov 7, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 5,5, Mancini 5, Ibanez 6, Vina 5,5; Veretout 7,5, Cristante 6; Zaniolo 4,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Abraham 7,5. Subentrati: Shomurodov 7, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.