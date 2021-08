Calciomercato Roma, dalla Germania: Zakaria non vuole lasciare il Borussia e ora può rinnovare con i tedeschi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si raffreddano le voci che vedevano Zakaria molto vicino alla Roma. Stando a quanto racconta il giornalista tedesco Florian Plettenberg su Twitter, il centrocampista non ha intenzione di lasciare il Borussia M’Gladbach.

Il calciatore svizzero ha cambiato procuratore, e adesso avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022, con i tedeschi.

Nessuna trattativa, afferma il giornalista, sarebbe in corso con la Roma. Dopo Xhaka e Torreira, ora anche Zakaria sembra più lontano dai giallorossi.

News #Zakaria: He is no longer represented by Lian Sports. Family members instead. There were no negotiations with @OfficialASRoma. Now turnaround: He is likely to stay @borussia this summer. A contract extension is also possible. @SPORT1 @berger_pj 🇨🇭#COYS

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 23, 2021