Effetto Mou: ecco come come lo Special One ha cambiato la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Subito due vittorie nelle prime uscite ufficiali per la nuova Roma targata Mourinho, e sia contro il Trabzonspor che contro la Fiorentina si sono viste le prime impronte di come è cambiata la squadra con il passaggio da Fonseca allo Special One.

I numeri parlano chiaro: la Roma è prima per parate effettuate dal proprio portiere (7 di Rui Patricio) e per fuorigioco fischiati contro (5, esclusi quelli corretti dalla Var sui gol), e ultima per possesso palla nella metà campo avversaria.

Sembrano le statistiche di una squadra partita male in campionato, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), e invece descrivono la nuova Roma di Mourinho che ha collezionato due vittorie su due gare disputate.

Mourinho ha già dato la sua impronta alla Roma, dentro e fuori dal campo. La squadra può e deve crescere come sottolineato dallo stesso tecnico, ma alcuni miglioramenti sono chiari: evita di “incartarsi” impostando sempre da dietro, sa andare in verticale con velocità e tecnica.

I minuti del possesso palla nella metà campo offensiva della Roma fotografano la nuova realtà mourinhana: la squadra trascorre appena 6 e 25 secondi sulla trequarti avversaria, meno di tutte le altre nella prima giornata. Questo dimostra come la squadra ora scelga la via più diretta e rapida per attaccare. E così la Roma sembra essere più imprevedibile.

Fonte: Il Tempo