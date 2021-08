Mou scopre il “bomber” Veretout. Ma ora gli serve un regista che dia equilibrio alla squadra

AS ROMA NOTIZIE – Josè Mourinho “scopre” Jordan Veretout in versione bomber, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera. Il centrocampista francese già l’anno scorso aveva ampiamente dimostrato di essere un mediano col vizio del gol, arrivando addirittura in doppia cifra nonostante l’infortunio che lo ha pesantemente limitato nella seconda parte di stagione.

“Veretout? Io lo vedo ‘alto’. Nella ripresa poteva pressare meglio e arrivare in posizioni più pericolose per fare gol. Ha tutto per segnarne tanti”, le parole di José Mourinho al termine di Roma–Fiorentina. Ecco perchè il tecnico ora vorrebbe affiancare al francese un centrocampista capace di giocargli dietro, che possa proteggere la difesa e dare equilibrio alla squadra.

Quando la Roma è rimasta in dieci per l’espulsione di Zaniolo, è passata dal 4-2-3-1 al 4-1-3-1: Cristante si è schierato davanti alla difesa, Veretout è salito accanto a Mkhitaryan e Pellegrini dietro all’attaccante più avanzato. I risultati sono stati evidenti: il francese è diventato letale con due inserimenti perfetti per il 2-1 e il 3-1.

Il rendimento da incursore di Veretout è un motivo in più per Mourinho per richiedere nelle segrete stanze un ultimo sforzo a Tiago Pinto: quel regista che non può più essere Xhaka, che ieri ha prolungato con l’Arsenal, ma un compagno di nazionale svizzera. Si parla di Denis Zakaria, 24 anni, centrocampista del Borussia M’Gladbach. Vedremo se l’ultimo desidero di Mou sarà accontentato.

Fonte: Corriere della Sera