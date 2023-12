Ag. Zapata: “Voleva andare alla Roma, ma l’Atalanta non ha voluto cederlo ai giallorossi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fernando Schena, agente di Duvan Zapata, ha rilasciato un’intervista al sito dell’emittente televisiva Sportitalia e tra i vari temi trattati si è soffermato sul mancato trasferimento alla Roma in estate.

Ecco le sue parole: “Prima del Toro lo voleva la Roma e lui voleva andarci. L’Atalanta però non aveva intenzione di cederlo ai giallorossi e poi è arrivata questa opportunità. Oggi è felice”.

Smentita dunque la ricostruzione fatta oggi da Tuttomercatoweb.com, secondo la quale il centravanti colombiano avrebbe rifiutato i giallorossi poiché il riscatto non sarebbe stato così scontato. I capitolini offrirono un prestito con diritto a condizioni non facili e al calciatore sarebbe stato garantito un contratto di un anno da 2.7 milioni più un biennale, in caso di riscatto, sempre alle stesse cifre.

Zapata, che guadagnava 3 milioni a stagione, decise quindi di rifiutare poiché avrebbe percepito meno denaro e soprattutto perché la conferma in giallorosso non sarebbe stata scontata. Versione che però non corrisponde a quella data dall’agente del calciatore.

Fonti: Sportitalia.it / Tmw.com