ULTIME DA TRIGORIA – Kumbulla in gruppo, ancora out Smalling (VIDEO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per cominciare a preparare la sfida contro la Fiorentina in programma domenica sera.

Lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Sassuolo, tutti gli altri in campo. In gruppo anche Marash Kumbulla che sta continuando il suo lavoro per poter tornare a completa disposizione di Mourinho. Ok anche Renato Sanches.

Aggregati alla prima squadra diversi Primavera. Domani è atteso il ritorno in campo di tutta la rosa, ad eccezione di Smalling, il cui rientro in gruppo è ancora da stabilire, e Tammy Abraham, che continua a lavorare a parte.

Questo il video con alcuni spezzoni della seduta odierna (sotto la pioggia) della squadra giallorossa.

Primo giorno di lavoro in vista di Roma-Fiorentina ☔️👊🐺#ASRoma pic.twitter.com/Qci820K9wz — AS Roma (@OfficialASRoma) December 5, 2023

Giallorossi.net – A. Fiorini