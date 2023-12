Giudice sportivo: 10mila euro di multa alla Roma, un turno di squalifica per Cerra

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato sei giocatori dopo le gare valide per la 14esima giornata di campionato.

Salteranno il prossimo turno Makoumbou (Cagliari), Barrenechea (Frosinone), Malinovskyi (Genoa), Berardi e Boloca (Sassuolo), Linetty (Torino).

Per quanto riguarda le società ammende a Roma (10mila, per lancio di vari oggetti e bengala), Fiorentina (5mila), Lecce (4mila), Bologna (3mila), Udinese (3mila), Lazio (2mila), Sassuolo (2mila), Verona (2mila), Milan (1.500). Per quanto riguarda i dirigenti, una giornata di squalifica per Collavino (Udinese), inibizione fino al 12 dicembre e ammenda di 5mila euro per Balzaretti (Udinese).

Squalifica di una giornata anche per Giovanni Cerra, collaboratore di Mourinho, per “al 50° del secondo tempo, tratteneva il pallone ritardando la ripresa del giuoco”.

Fonte: legaseriea.it