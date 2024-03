Aggrappati a Dybala e Lukaku

AS ROMA NEWS – Con Azmoun fermo ai box e con Abraham che avrà bisogno di tempo per recuperare la forma fisica migliore dopo quasi un anno di inattività, la Roma si aggrappa con forza ai suoi gemelli del gol, Dybala e Lukaku.

Aprile sarà un mese di fuoco: la squadra giallorossa è ancora in corsa sui due fronti più importanti della stagione, campionato e coppa, ma tutto è appeso a un filo sottile. De Rossi lo sa bene, e per questo predica calma quando si parla del suo probabile rinnovo. Nella corsa Champions la Roma è ancora dietro a un Bologna scatenato, e con l’Atalanta che deve recuperare una partita e tornare a meno uno. Bisogna tenere alto il ritmo.

In Europa League i giallorossi affronteranno a metà del mese prossimo il doppio scontro con il Milan, che parte leggermente favorito visto il blasone e la posizione in classifica occupata: i rossoneri, scavalcata la Juventus al secondo posto, sono certi di un posto nella prossima Champions e possono concentrarsi sulla coppa. Un ragionamento che la Roma non può permettersi.

Lecce alla ripresa del campionato, poi il derby contro la Lazio che spera di rivitalizzarsi con la cura Tudor, quindi il duello europeo il Milan intervallato dalla trasferta di Udine, e per chiudere il doppio scontro diretto in chiave Champions con Bologna e Napoli. Un tour de force decisivo che i giallorossi dovranno affrontare con più calciatori possibile a disposizione.

Le rotazioni saranno fondamentali, così come la condizione fisica di quei calciatori chiave nella rosa giallorossa. A cominciare da Dybala e Lukaku, entrambi non al meglio per piccoli infortuni che si sono portati dietro dopo gli ultimi impegni di campionato. Con loro di nuovo al top, tutto è possibile in questo finale di stagione. Viceversa, sarebbe davvero complicato pensare di avere sogni di gloria. Ecco perchè tutti gli occhi saranno puntati su di loro nelle prossime settimane.

De Rossi ha concesso diversi giorni di riposo ai suoi ragazzi, che tornerà ad allenarsi solo mercoledì per preparare la trasferta di Lecce. La squadra ha bisogno di ricaricare le batterie e smaltire le tossine accumulate dopo una sfilza di risultati utili consecutivi realizzati con l’ex capitano sulla panchina giallorossa. Poi da metà settimana, con il rientro dei nazionali e una rosa che tornerà (si spera) più ricca, la Roma rialzerà i giri del motore per farsi trovare pronta al momento chiave della sua stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini