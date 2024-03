Super gol di Pellegrini, l’Italia batte l’Ecuador. 67 minuti per il capitano, Mancini in campo 90′

NOTIZIE AS ROMA – L’Italia di Luciano Spalletti batte l’Ecuador per due a zero in un test amichevole, il secondo, giocato negli Stati Uniti.

Decisiva la rete di Lorenzo Pellegrini, partito titolare: il capitano giallorosso ha siglato il gol partita a terzo minuto di gioco con un bolide potentissimo di sinistro dopo una punizione ribattuta di Dimarco che non ha dato scampo al portiere avversario.

Per il calciatore della Roma 67 minuti di partita, poi al suo posto è entrato Frattesi. In campo per tutto il match invece Gianluca Mancini. Nel recupero rete del definitivo 2 a 0 di Barella.

Giallorossi.net – T. De Cortis