Mourinho: “Difficile capire il mio esonero. L’intervista a Pinto? Non perdo tempo a leggerla, di certo non lavoreremo più insieme”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho, nella giornata di oggi, sarà tra i protagonisti del GP di Portimao, nel quale lo Special One sventolerà la bandiera a scacchi. Prima della gara il tecnico è tornato a parlare intercettato dai microfoni di A Bola, commentando anche l’addio alla Roma, le parole di Tiago Pinto e il suo futuro.

La mia partenza dalla Roma?

“Non c’è nulla di strano in questo. Difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l’unica cosa strana”.

Le parole di Tiago Pinto su di lei?

“Le interviste al signor Tiago Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Ciò che dice o pensa mi dice poco, per non dire nulla. Non ho alcun interesse”.

Lavorerebbe ancora con lui?

“No, certamente no. Scelte. A volte le cose ci portano a pensare che sia possibile, ma in questo caso non è possibile”.

Novità sul suo futuro?

“Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare”.

Un possibile ritorno in Portogallo?

“Mai dire mai, soprattutto nel calcio. La mia vita è il calcio, posso allenare ovunque. Non ho problemi”.

Fonte: A Bola

