Roma, Modesto al lavoro: 40 milioni di plusvalenze entro giugno e Lukaku le priorità

AS ROMA NEWS – Ormai sembrano esserci pochi dubbi sul nome del direttore sportivo prescelto dai Friedkin per sostituire Tiago Pinto: Francois Modesto aspetta solo il via libera del Monza per mettersi ufficialmente al lavoro con la Roma.

I texani hanno dato carta bianca a Lina Souloukou per la ricostruzione del club e la dirigente greca ha puntato subito forte sull’ex difensore, attuale direttore tecnico del Monza. Che però è sotto contratto con i lombardi fino a giugno del 2025. I due club stanno trattando la soluzione del problema, e non è un caso che ci sia stato un incontro (che da Trigoria definiscono casuale) con Galliani in un noto ristorante capitolino.

La Roma ha fretta che Modesto si metta al lavoro: entro il 30 giugno ll nuovo ds dovrà trovare i 40 milioni di euro di plusvalenze che il club dovrà effettuare per rispettare gli accordi presi con la Uefa, quindi dovrà decidere cosa fare dei tanti giocatori arrivati in prestito la scorsa estate.

Certi gli addii di Renato Sanches e Kristensen, così come quelli di Spinazzola, Rui Patricio e Boer, arrivati a scadenza di contratto. Incerto il futuro nel club di Huijsen, Llorente, Azmoun, Angelino ma soprattutto Lukaku. E proprio il belga è un tema centrale nella Roma del prossimo anno: Big Rom farà ritorno al Chelsea a fine stagione, poi sarà il nuovo ds a scegliere se provare a intavolare una trattativa con gli inglesi per provare a riportarlo ancora a Trigoria.

Insomma, il lavoro che spetterà a Modesto sarà davvero molto complesso. Il dirigente francese dovrà tuffarsi nella realtà romana con il massimo impegno. Nei prossimi 30 giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo incarico. E potrebbe non essere l’unico: Modesto preferirebbe non essere il frontman della società, come lo è stato Pinto. Per questo servirà un altro profilo che lo affianchi e che sia più adatto a interfacciarsi con il mondo esterno.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero

